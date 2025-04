Acidente grave resulta em morte de motociclista no Noroeste (DF)

Um grave acidente ocorreu por volta das seis horas da manhã na quadra 104, em frente ao parque Burle Max, no Noroeste. Um carro colidiu com uma moto, resultando na morte do motociclista. O motorista do carro fugiu sem prestar assistência ou se identificar. Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada, e o ocorrido ressalta a importância de parar e prestar socorro em acidentes.



