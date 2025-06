Acidente grave resulta em uma morte e bloqueio de via no DF

Um acidente grave na DF-003 envolveu um veículo que perdeu o controle e colidiu com um carro da polícia penal, resultando na morte de uma pessoa. Duas outras vítimas foram levadas ao hospital. O Tenente Cruz, da Polícia Militar do Distrito Federal, explicou que a via permanece bloqueada para a realização da perícia e mencionou desvios necessários para motoristas próximos ao Núcleo Bandeirante. Ele também alertou sobre a curiosidade dos motoristas, que pode causar novos acidentes. As investigações ainda estão em andamento para determinar a causa precisa do acidente.



