Acidente na BR-251, no balão da Papuda, deixa três feridos em colisão frontal

Um acidente ocorreu na BR-251 após o balão da Papuda. Dois carros colidiram de frente no sábado à tarde. Três pessoas ficaram feridas. Uma motorista de 37 anos foi resgatada pelos bombeiros com dores no pescoço e nas costas e levada ao Hospital Brasília. O segundo motorista, também de 37 anos, apresentava dores nas costas e um corte superficial no pé esquerdo; ele e uma passageira foram levados ao Hospital do Paranoá.



