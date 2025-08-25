Acidente na DF-290 deixa quatro mortos e dois feridos no Gama (DF)

Um grave acidente ocorreu na tarde de sábado (23) na DF-290, próximo ao Engenho das Lages, no Gama (DF). O caminhão colidiu com um carro que transportava cinco trabalhadores, resultando em quatro mortes e dois feridos. O veículo puxava um reboque carregado com telhas, cujo engate se rompeu devido ao excesso de peso. Após a colisão, ambos os veículos saíram da pista e caíram em um barranco.



Sete viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas. Um dos ocupantes do carro foi levado em estado grave para o Hospital Regional do Gama, enquanto o motorista do caminhão, consciente, foi para o Hospital Regional de Santa Maria. A Polícia Civil investiga o caso, com a perícia prevista em 30 dias. Uma amiga das vítimas destacou o impacto da perda, enfatizando que todos eram trabalhadores dedicados, que voltavam do trabalho.



