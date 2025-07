Acidente na região de Ceilândia (DF) deixa uma pessoa ferida e via interditada

Um acidente de carro na BR-070 resultou em uma pessoa ferida e a interdição parcial da via. O incidente ocorreu próximo à Polícia Rodoviária Federal no Núcleo Rural Alexandre Gusmão, na região de Ceilândia (DF).



O motorista de 36 anos foi encontrado fora do veículo capotado e consciente. Ele foi levado para o hospital regional. A via permaneceu sob os cuidados da Polícia Rodoviária até ser desbloqueada posteriormente.



