Acidentes causam congestionamento no trânsito do Eixão Sul, em Brasília

Na manhã desta quinta-feira (12), o trânsito no Eixão Sul, em Brasília , enfrentou sérios congestionamentos devido a dois acidentes. O primeiro ocorreu no sentido Asa Sul para Asa Norte e o segundo no sentido oposto. Ambos os incidentes geraram um extenso engarrafamento, com veículos parados por quilômetros. Apesar do impacto, não houve relatos de feridos graves.



A situação se agravou com motoristas distraídos que acabaram colidindo em um terceiro veículo parado. Autoridades estão no local para tentar normalizar o fluxo. Motoristas são aconselhados a buscar rotas alternativas para evitar a região central da capital, especialmente no contexto de um dia de celebração, que leva muitas pessoas a saírem de carro.



