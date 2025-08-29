Acidentes de trabalho aumentam no Distrito Federal

No Distrito Federal, o eletricista Antônio aguarda nova perícia do INSS após sofrer um acidente durante serviço, em abril. Embora equipado com EPIs, fraturou a mão e agora faz fisioterapia. Um outro trabalhador, de 62 anos, caiu em uma vala em obra.



A construção civil é o setor mais afetado, com 9.217 notificações de acidentes em 2023, subindo para 12.982 em 2024. O governo está intensificando inspeções e orientações para segurança no trabalho e maior conscientização dos trabalhadores.



