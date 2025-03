Ações de fiscalização proíbem instalação de faixas irregulares no DF

O DF Legal realiza operações para impedir a instalação de faixas publicitárias irregulares no Distrito Federal. Em média, 135 faixas são recolhidas diariamente, e os materiais são encaminhados ao SLU para destinação adequada, com a madeira sendo doada a instituições necessitadas.



Segundo o subsecretário José Roberto Pacheco, as multas variam de R$ 800 a R$ 2.400 para os infratores. Essa prática não só é considerada poluição visual, mas também representa um risco ao trânsito, podendo desviar a atenção dos motoristas e causar acidentes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!