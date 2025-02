Acompanhe a tabela de classificação e os resultados do Candangão 2025

A classificação atual do Candangão 2025 mostra o Paranoá e o Ceilândia liderando com 9 pontos. O Gama ocupa a terceira posição com duas vitórias e um empate. O Capital soma 6 pontos e o Brasiliense pode alcançar a liderança se vencer seu jogo a menos. Samambaia, Sobradinho e Legião enfrentam dificuldades com duas derrotas cada um. Ceilandense e Real Brasília ocupam as últimas posições da tabela, equiparando-se ao lanterna da competição.