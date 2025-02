Adolescente atacado por abelhas respira sem aparelhos e recebe alta

Vitor Hugo, um adolescente de 14 anos, passou por um ataque que resultou em mais de 3 mil picadas de abelhas na região da Fercal, no dia 14 de fevereiro. Ele estava internado no Hospital Particular da Asa Sul, mas já respira sem a ajuda de aparelhos há alguns dias. O incidente ocorreu enquanto ele buscava uma bola em uma área infestada por enxames. Com alta médica prevista para hoje, a expectativa é que ele possa passar o carnaval em casa, próximo à sua família.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!