Adolescente é apreendido por atropelar idoso no Núcleo Bandeirante (DF)

Um adolescente de 16 anos foi apreendido suspeito de atropelar um idoso no Núcleo Bandeirante (DF). O menor já era investigado pelo uso de um carro furtado no crime. Na terça-feira (2), ele foi abordado e encontrado com três porções de maconha, duas porções de crack e R$ 470 em espécie.



Ele foi levado à Delegacia da Criança e do Adolescente para registro do boletim de ocorrência. Segundo a Polícia Militar, o menor também foi flagrado praticando ato infracional análogo ao tráfico de drogas.



