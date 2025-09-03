Logo R7.com
Adolescente é apreendido por atropelar idoso no Núcleo Bandeirante (DF)

Ele foi abordado e encontrado com três porções de maconha, duas porções de crack e R$ 470 em espécie

DF no Ar|Do R7

Um adolescente de 16 anos foi apreendido suspeito de atropelar um idoso no Núcleo Bandeirante (DF). O menor já era investigado pelo uso de um carro furtado no crime. Na terça-feira (2), ele foi abordado e encontrado com três porções de maconha, duas porções de crack e R$ 470 em espécie.

Ele foi levado à Delegacia da Criança e do Adolescente para registro do boletim de ocorrência. Segundo a Polícia Militar, o menor também foi flagrado praticando ato infracional análogo ao tráfico de drogas.

