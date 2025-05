Adolescente é apreendido por planejar massacre em escola pública no Guará (DF)

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Civil, suspeito de planejar um massacre em uma escola pública do Guará (DF). A escola identificou anotações e desenhos relacionados ao plano e informou à polícia. O jovem foi levado à Delegacia da Criança e do Adolescente, ouvido pela delegada e liberado para a família, já que se tratava de um planejamento e não um ato consumado.



O caso será acompanhado pelo judiciário para possíveis medidas preventivas. Autoridades se questionaram sobre o que poderia ter levado um jovem a um ato extremo como este e se os pais perceberam sinais de problemas emocionais.



