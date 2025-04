Adolescente é esfaqueado por colegas no Centro de Ensino Médio do Gama (DF)

Um conflito em uma escola no Gama (DF) resultou em um adolescente de 16 anos esfaqueado por dois colegas. A briga ocorreu no Centro de Ensino Médio 101, e a polícia militar foi chamada ao local, encontrando a vítima com quatro golpes de canivete nas costas. Socorrido pelo SAMU, o jovem foi levado ao Hospital de Santa Maria, onde permaneceu em observação. Os agressores foram apreendidos e conduzidos à delegacia da criança e do adolescente.



A comandante do batalhão escolar da PM destacou que a escola não possui um histórico de violência e realiza operações preventivas, como revistas, para evitar a entrada de objetos perigosos. Na tentativa de minimizar o impacto do incidente, representantes da Secretaria de Educação e da Polícia Militar planejam realizar uma palestra de acolhimento para alunos e professores.



