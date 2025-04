Adolescente é sequestrada e estuprada; vítima foi abordada na saída da escola

Em uma ação integrada, a Polícia Militar do Estado de Goiás e a Polícia Rodoviária Federal prenderam em flagrante um homem de 43 anos acusado de sequestrar e estuprar uma menina de 13 anos em Águas Lindas (GO), Entorno do DF.



O suspeito, com histórico de estupro de vulneráveis, convenceu a vítima a entrar em seu carro sob a falsa promessa de gravar vídeos. Após o desaparecimento ser reportado, as autoridades localizaram o veículo na DF-180. No carro, foram encontrados bebidas adulteradas e materiais para amarrar a menina. A vítima relatou ter sido abusada e agredida, apresentando marcas físicas das agressões.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!