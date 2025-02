Adolescente que sofreu ataque de abelhas em escola no DF é transferido para hospital particular

Um adolescente de 14 anos foi atacado por abelhas africanas em uma escola na Fercal, em Sobradinho, ao buscar uma bola. Ele levou aproximadamente 3 mil picadas e foi internado na UTI, entubado. Após estabilização, foi transferido para um hospital particular. Um vigilante que ajudou no resgate também está internado por inalação de fumaça usada para afastar as abelhas. A direção da escola afirmou que o aluno não tinha permissão para sair do local. Segundo o apicultor envolvido no caso, apesar de terem exterminado as abelhas por segurança, o recomendado é sempre capturá-las e não matar, acionando bombeiros ou especialistas em abelhas.