Adolescentes em patinete elétrico são atropelados na W3 Sul, em Brasília

Um acidente ocorreu na tarde desta quarta-feira (27) na W3 Sul, em Brasília, entre as quadras 505 e 506. Dois adolescentes de 16 anos estavam em um patinete elétrico e foram atropelados por uma motorista de 31 anos.



Um dos jovens teve ferimentos leves e foi levado ao hospital consciente; o outro apresenta suspeita de traumatismo crânio encefálico. A gerente de ação educativa do Detran, Magda Brandão, destacou que o patinete é de uso individual e recomendou o uso de capacete. O Detran também divulgou dados sobre acidentes com patinetes no DF, com 11 casos registrados em abril e outros em meses seguintes.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!