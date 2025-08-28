Logo R7.com
Adolescentes em patinete elétrico são atropelados na W3 Sul, em Brasília

Dois jovens de 16 anos foram atropelados por um carro; um deles está em estado grave

DF no Ar|Do R7

Um acidente ocorreu na tarde desta quarta-feira (27) na W3 Sul, em Brasília, entre as quadras 505 e 506. Dois adolescentes de 16 anos estavam em um patinete elétrico e foram atropelados por uma motorista de 31 anos.

Um dos jovens teve ferimentos leves e foi levado ao hospital consciente; o outro apresenta suspeita de traumatismo crânio encefálico. A gerente de ação educativa do Detran, Magda Brandão, destacou que o patinete é de uso individual e recomendou o uso de capacete. O Detran também divulgou dados sobre acidentes com patinetes no DF, com 11 casos registrados em abril e outros em meses seguintes.

