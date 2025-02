Adolescentes são detidos após roubo e perseguição policial no Guará II

Três adolescentes solicitaram um carro por aplicativo na região da Ponte Alta, no Gama, e renderam o motorista com uma faca. A Polícia Militar intensificou o patrulhamento na EPNB ao receber o alerta. O veículo foi localizado na estrada do Pistão Sul, e, ao tentar fugir, iniciou uma perseguição em alta velocidade. Com o apoio de várias viaturas e um helicóptero, um cerco foi montado na região. O carro perdeu o controle e colidiu com outro veículo no semáforo, permitindo a abordagem dos militares. A vítima foi deixada em uma rua escura. Foram encontrados com os adolescentes objetos pessoais da vítima, incluindo documentos e cartões.



