Advogado e ex-candidato a vereador é morto a tiros em Luziânia (GO)

Adair Pereira Araújo, advogado de 47 anos e ex-candidato a vereador, foi morto a tiros em Luziânia (GO), Entorno do Distrito Federal. O crime ocorreu no Parque Alvorada 1, em plena luz do dia. Câmeras de segurança registraram o momento que um carro prata estacionando próximo à via principal. O motorista sai correndo e dispara várias vezes contra a vítima antes de fugir. A Polícia Civil isolou a área para perícia e investiga o caso, ainda sem identificar a motivação do homicídio.



