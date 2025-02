Agências do Trabalhador abrem 701 vagas de emprego nesta quarta-feira

As agências do trabalhador do Distrito Federal divulgaram 701 vagas de emprego nesta quarta-feira (29), abrangendo várias áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades incluem cargos como vendedor, cozinheiro, recepcionista e açougueiro. Destacam-se duas vagas para comprador com salário de 6 mil reais, duas para agente de recrutamento com R$ 3 mil, e uma para supervisor de cozinha com R$ 4 mil. Além disso, há 61 vagas para atendente de lanchonete e 44 para vendedor interno em diversas localidades, como Taguatinga, Vicente Pires e Ceilândia.



As agências, que funcionam das 8h às 17h, também facilitam o cadastro online por meio do aplicativo Carteira Digital de Trabalho. Este permite que candidatos registrem suas experiências de forma prática. Empregadores podem utilizar os espaços das agências para realizar dinâmicas e entrevistas, tornando o processo mais eficiente. As agências, que funcionam das 8h às 17h, também facilitam o cadastro online por meio do aplicativo Carteira Digital de Trabalho. Este permite que candidatos registrem suas experiências de forma prática. Empregadores podem utilizar os espaços das agências para realizar dinâmicas e entrevistas, tornando o processo mais eficiente.