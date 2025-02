Agências do trabalhador do DF oferecem 742 vagas de emprego nesta segunda

As agências do trabalhador no Distrito Federal disponibilizam 742 vagas nesta segunda-feira (27). As ofertas incluem cargos como cobrador, com salário de R$ 6.000, e analista fiscal, que paga R$ 3.200. Há também oportunidades para pessoas com deficiência e estágios em diversas áreas. O atendimento ocorre das 8h às 17h nas agências espalhadas pelo DF ou através do aplicativo Carteira Digital de Trabalho.