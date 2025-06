Agências do Trabalhador do DF oferecem 822 vagas de emprego nesta terça-feira (10)

As Agências do Trabalhador do Distrito Federal disponibilizam 822 vagas nesta terça-feira (10), incluindo 50 para pessoas com deficiência física. As áreas de atuação são: 22 vagas para auxiliar de cozinha, 8 para atendente de lanchonete, 9 para condutor escolar, 9 para monitor de transporte escolar e 2 para recepcionista.



Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 2.520, sem exigência de experiência. Vagas estão disponíveis em Sobradinho, Itapoã, Vicente Pires, Núcleo Bandeirante e Paranoá. Para o público geral, há oportunidades em Ceilândia para auxiliares operacionais de logística, com exigência de ensino médio completo, e em Santa Maria, com 50 vagas para frentista. Os interessados podem procurar as agências do trabalhador entre 8h e 17h durante a semana.



