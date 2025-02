Agências do Trabalhador oferecem 718 vagas de emprego no Distrito Federal

As agências do trabalhador anunciaram 718 oportunidades de emprego no Distrito Federal. Entre as vagas, há duas para mestre de obras em Ceilândia Norte, exigindo ensino médio completo e experiência, e 40 para atendente de padaria e auxiliar de cozinha, que pedem ensino fundamental completo e experiência, com salário de R$1.500. Os interessados podem acessar as vagas por meio da carteira digital de trabalho ou visitar uma das 15 agências disponíveis na região para atendimento presencial e orientação sobre currículos e entrevistas.