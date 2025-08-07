Agências dos Correios no DF ajudam cidadãos a resolver pendências na plataforma Gov.br

Até 15 de agosto, três agências dos Correios no Distrito Federal e Entorno ajudarão cidadãos a resolver pendências na plataforma Gov.br. O projeto oferece assistência para quem tem dificuldades com o ambiente digital, como recuperação de senhas e orientações sobre segurança.



O diretor do Ministério da Gestão, Hudson Mesquita, destaca que o foco é a autonomia dos usuários, especialmente idosos e pessoas menos familiarizadas com a tecnologia.



