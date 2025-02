Agente do Detran é agredido durante operação em Samambaia

Um agente do Detran foi agredido em Samambaia durante uma operação. Um motociclista com escapamento adulterado furou um bloqueio e jogou a moto contra os agentes. Ele reagiu com socos e chutes enquanto estava no chão. Os agentes conseguiram imobilizá-lo com ajuda de pessoas presentes. O caso foi registrado na Polícia Civil. O agente sofreu escoriações leves e passa bem; a moto foi apreendida.