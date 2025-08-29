Agosto Branco: mês da prevenção ao câncer de pulmão

O mês de agosto é dedicado à conscientização sobre o câncer de pulmão, destacando os riscos do tabaco. Cecília descobriu a doença após um exame por conta de um acidente doméstico. Apesar de nunca ter fumado, ela foi exposta ao fumo passivo no ambiente familiar e de trabalho.



O oncologista Márcio Almeida alerta sobre os perigos do cigarro eletrônico, que se popularizou entre os jovens. Substâncias tóxicas desses dispositivos podem levar a doenças pulmonares graves. Ele aconselha a busca por apoio médico e familiar para quem deseja parar de fumar, enfatizando os serviços de saúde disponíveis para auxiliar na cessação do tabagismo.



