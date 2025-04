Almoço de Páscoa: saiba como escolher o melhor peixe e frutos do mar

Durante o feriado de Páscoa, dados da Fecomércio espera um aumento de 79% nas vendas de pescados. Em peixarias, comerciantes podem oferecer dicas sobre como escolher o melhor peixe e frutos do mar. Além de peixes frescos, opções como camarão e bacalhau são destaque. Confira qual a melhor escolha de frutos do mar e alternativas às carnes tradicionais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!