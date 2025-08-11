Alta demanda por morango do amor provoca falta de corante vermelho no DF

O morango do amor ganhou popularidade após viralizar nas redes sociais, sendo até comentado por artistas. No Distrito Federal (DF), o corante vermelho essencial para sua preparação está em falta, levando confeiteiros a buscarem alternativas. Renato, um confeiteiro local, previu a demanda e estocou corantes, notando um aumento nos preços de R$ 16 para até R$ 20 em algumas lojas. Confeiteiros estão inovando, utilizando até corantes verdes, para não paralisar a produção.



