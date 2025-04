Aluguel social: saiba quem tem direito a benefício e rede de apoio

O programa de aluguel social, uma iniciativa do Governo do Distrito Federal com apoio da Secretaria da Mulher, apoia mulheres vítimas de violência doméstica. Oferece um auxílio de R$ 600 mensais para mulheres com medida protetiva em vigor. Em sete meses, 351 mulheres foram beneficiadas.



Além do auxílio financeiro, a iniciativa oferece atendimento psicológico e busca promover a empregabilidade, auxiliando na ruptura com a dependência econômica. A Secretária da Mulher destaca: "Estamos focados em garantir a autonomia financeira para quebrar o ciclo de violência". Mulheres interessadas precisam buscar ajuda e registrar a situação para acessar o programa.



