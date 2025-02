Alunos da UnB desenvolvem drone inovador para combate a incêndios no cerrado

Estudantes de engenharia eletrônica da UnB (Universidade de Brasília) desenvolveram o Sidrone Evtol, um drone com 2,5 metros de envergadura, capaz de carregar até 10 quilos. Projetado em três meses, ele utiliza bolas com pó extintor ABC para combater incêndios e integra tecnologias avançadas, como inteligência artificial, realidade virtual e um sistema de eletrônico para motor. Combinando características de quadricópteros e aeronaves de asa fixa, o drone oferece maior autonomia e eficiência. O protótipo visa ajudar a diminuir queimadas no cerrado e está em fase de testes, com o primeiro voo programado para o próximo mês.



