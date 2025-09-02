Alunos de escola pública do DF se tornam guias em trilhas de ervas medicinais

Alunos de escola pública do Distrito Federal participam do Projeto Preservar, que ensina sobre plantas medicinais usadas na fitoterapia. Os estudantes exploram uma plantação de açafrão, conhecida por suas propriedades anti-inflamatórias, e aprendem sobre outras 40 espécies, como camomila e hortelã.



Capacitados, as crianças compartilham este conhecimento com visitantes, destacando a relevância das ervas na medicina natural. Coordenadora e farmacêutico orientam os alunos, que também degustam chás e discutem suas qualidades terapêuticas.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!