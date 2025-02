Alunos do Centro de Ensino Médio Setor Oeste celebram aprovações na UnB

O Centro de Ensino Médio Setor Oeste, localizado na Asa Sul, em Brasília, está em festa com 40 alunos aprovados na Universidade de Brasília. Andressa, uma das alunas, garantiu vaga em pedagogia na UnB e na UFPI. Sofia conquistou aprovações em letras e inglês na UnB e no IFB. Mari Ana foi aprovada em veterinária, curso reconhecido pela alta concorrência. Isabela obteve sucesso em três cursos, optando por fonoaudiologia. Patricia destacou-se ao ser aprovada duas vezes em fonoaudiologia na UnB, através do Pas e do vestibular. A professora Tânia enaltece o empenho dos estudantes, que agora deixam um legado na escola e partem para novos desafios na universidade.