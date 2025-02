Ambulância pega fogo enquanto transportava paciente de 59 anos no Gama

Uma ambulância da Prefeitura de Cristalina, Goiás, pegou fogo enquanto transportava um paciente no Gama. O incidente ocorreu nesse domingo (23) e os bombeiros controlaram as chamas, e o motorista foi atendido sem ferimentos. O paciente de 59 anos foi avaliado pelos militares e transferido para outra ambulância. A DF 290 ficou interditada temporariamente devido ao atendimento. Apesar do susto, ninguém se feriu.



