Ambulantes mantêm atividades na Rodoviária do Plano Piloto com licença provisória

Os ambulantes cadastrados poderão continuar suas atividades na Rodoviária do Plano Piloto. O governo do Distrito Federal concedeu licença provisória a 54 dos mais de 200 ambulantes que atuavam no local. A transferência de administração para o Consórcio Catedral está em andamento, e os vendedores têm um prazo de 60 dias para se regularizar. A fiscalização será feita pela DF Legal, e mercadorias não licenciadas podem ser apreendidas. Usuários relatam que a nova administração tem tornado o espaço mais seguro e organizado.



