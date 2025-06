Amigos e familiares se despedem de Alex Matos, morto durante roubo de bicicleta

Alex Matos, de 21 anos, foi sepultado após ser assassinado durante um roubo no Recanto das Emas (DF). Conhecido por ser trabalhador e aspirante a estudar Tecnologia da Informação, trabalhava como atendente em uma hamburgueria. No dia do crime, ele voltava para casa de bicicleta quando foi abordado por três suspeitos. Mesmo após entregar a bicicleta, foi morto a facadas por um deles.



A bicicleta foi vendida por R$ 110. A mãe de um dos suspeitos ajudou a polícia ao denunciar o filho após encontrar evidências do crime. Todos os envolvidos tinham passagens pela polícia. A comunidade está comovida com a tragédia.



