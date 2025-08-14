Aniversário de Sol Nascente (DF) é comemorado com festa para moradores

A região do Sol Nascente (DF) comemora seu sexto aniversário com festa que inclui bolo e música. O administrador local destacou a construção de vários equipamentos públicos desde 2019, como escolas e unidades de saúde.



Moradores expressaram satisfação: "É gratificante saber que em época de chuva é lama, em época de seca é poeira, e isso está prestes a mudar", afirmou uma residente. A festa também contará com um corte de bolo para celebrar a data.



