Apesar de salários altos, mais de 60% dos moradores do DF estão negativados

No Distrito Federal, mais de 60% da população está negativada, segundo a Associação dos Birôs de Crédito. A região tem o maior índice de inadimplência do Centro-Oeste, apesar do crescimento no uso de crédito ser menor que a média nacional.



Os servidores públicos, devido à renda estável, muitas vezes ficam com dívidas por falta de planejamento financeiro. A facilidade de acesso ao crédito contribui para essa situação, levando muitos a adquirir empréstimos sem considerar a capacidade de pagamento futura.



