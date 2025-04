Aplicativo de transporte e GDF assinam acordo para aumentar segurança durante viagens

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal anunciou um acordo com uma empresa de transporte por aplicativo para aumentar a segurança de motoristas e passageiros. O sistema permitirá que motoristas acionem um botão SOS no aplicativo, enviando dados do veículo e localização em tempo real para as autoridades, agilizando a resposta em situações críticas.



Apesar de ainda não ter uma data para implementação, a parceria prevê adaptação tecnológica e capacitação de agentes, sempre em conformidade com a lei de proteção de dados. Em 2023, um caso de latrocínio envolvendo um motorista de aplicativo em Santa Maria (DF) destacou a necessidade dessa medida de segurança.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!