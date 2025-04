Após a liberação da EPIG, congestionamentos persistem mesmo com os novos acessos

O helicóptero da RECORD sobrevoou a EPIG para mostrar o tráfego intenso, mesmo após a liberação de duas faixas sob um novo viaduto. A EPTG e vias alternativas, como o Pistão Sul e a Estrutural, seguem congestionadas. A conclusão do corredor de ônibus está prevista para maio do próximo ano. O trânsito permanece carregado na área sul do DF.



