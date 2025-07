DF registra quase 83 mil inscritos para o Enem 2025

O Distrito Federal registrou quase 83 mil inscritos confirmados para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025. A inscrição pré-preenchida contribuiu para esse número, com 66% dos alunos de escolas públicas que participaram confirmando a candidatura. No DF, pouco mais de 39 mil candidatos tiveram direito à isenção da taxa. No total, cerca de 4,8 milhões se inscreveram em todo o Brasil. As provas estão agendadas para os dias 9 e 16 de novembro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!