Moradores do Cruzeiro Novo (DF) reclamam de árvore sem poda que invade apartamentos

Os moradores da Quadra 207 no Cruzeiro Novo (DF) relatam problemas devido à falta de poda em uma árvore. Galhos estão entrando nas janelas dos apartamentos e causando a entrada de insetos. Jonildo, um morador, afirmou: "A árvore e os galhos estão adentrando dentro do apartamento, literalmente dentro de casa. E entram insetos, formigas, até morcegos". Ele informou que já fez solicitações à administração desde o ano passado sem resposta.



A última poda ocorreu durante a pandemia. Alguns residentes expressaram preocupação sobre o corte total da árvore, preferindo apenas a poda para resolver os inconvenientes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!