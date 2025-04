Após briga em Brazlândia (DF), homem é preso por matar o genro a facadas

Um crime na área rural de Brazlândia (DF) envolveu um homem de 56 anos que matou seu genro, Antônio Jackson dos Santos Silva, após uma discussão. Durante a briga, Jackson teria atingido o sogro com uma paulada na cabeça, que por sua vez, reagiu com uma faca, levando à morte do genro.



A Polícia Militar foi acionada, encontrando a vítima já sem vida. O sogro permaneceu no local até a chegada das autoridades e foi levado para atendimento médico antes de ser conduzido à 18ª Delegacia de Polícia de Brazlândia para investigações adicionais.



