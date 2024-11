Após explosão na Praça dos Três Poderes, Lula se reúne com ministros do STF e diretor da PF

Após a explosão que ocorreu na Praça dos Três Poderes na noite dessa quarta-feira (13), o presidente Lula se reuniu com o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e os ministro do STF, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanim, para tratar sobre o episódio.



Um carro explodiu no estacionamento do Anexo 4 da Câmara dos Deputados, e em seguida, duas bombas foram jogadas em frente ao STF. A sessão que acontecia na Câmara dos Deputados foi suspensa por motivos de segurança.