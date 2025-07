Após invasão, 30 crianças não comparecem à creche na Cidade Estrutural (DF)

Na última sexta-feira (27), um homem armado invadiu a creche Guerreiros da Alegria, na Cidade Estrutural (DF), causando pânico. A coordenadora Carmélia Teixeira relatou que das três colaboradoras, apenas uma voltou ao trabalho, demonstrando sua determinação em ajudar as crianças. Cerca de 30 crianças não compareceram devido ao trauma emocional.



"Precisamos de apoio psicológico e segurança", disse. Nesta terça-feira (1º), as atividades pedagógicas foram substituídas por filmes para tentar aliviar a tensão das crianças. A comunidade é incentivada a dar apoio, seja através de doações ou ajuda psicológica, para reconstruir a segurança emocional na creche.



