Após perseguição, quadrilha de furtos na Asa Norte (DF) é presa

A Polícia Militar prendeu uma quadrilha especializada em furtos na Asa Norte (DF) após interceptar um veículo com cinco homens na L4 Norte, próximo à Vila Planalto. Um suspeito fugiu, enquanto três foram levados como testemunhas. O outro detido tinha antecedentes por furtos e roubos e era identificado como autor de crimes na Asa Norte, especialmente nas quadras 201 e 202. Durante a abordagem, os policiais encontraram diversos produtos furtados no carro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!