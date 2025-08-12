Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Brasília

Após reclamação, semáforo próximo à Granja do Torto é normalizado

Instalado a pedido da Presidenta da República, sinal opera intermitentemente quando não há deslocamentos oficiais

DF no Ar|Do R7

Na região da Granja do Torto, um semáforo apresentou problemas nessa segunda-feira (11), resultando em longo congestionamento para motoristas que saíam de Sobradinho durante o horário de pico.

O sinal, instalado a pedido da Presidenta da República, é acionado pela guarita de segurança. Quando não há deslocamentos oficiais, o sinal opera intermitentemente, o que pode causar confusão e requer atenção extra dos motoristas, devido ao tráfego intenso e pontos com visibilidade limitada.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • PlayPlus
  • Sobradinho
  • Tráfego

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.