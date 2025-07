Após reforma no espaço, creche na Estrutural (DF) apoia filhos de catadores

Uma ex-catadora transformou sua casa em uma creche para filhos de outros catadores na Estrutural (DF), após doações permitirem a reforma do espaço. "Deus colocou pessoas em nossas vidas", diz Márcia Silva sobre o apoio que recebe. A Casa de Apoio Artes e Sonhos atende 22 crianças e recebe doações para ajudar com o cuidado das crianças.



Márcia convida todos para visitar a creche e pede doações para continuar acolhendo crianças diariamente. Neste sábado (26), no mesmo bairro, Santa Luzia, acontece o RECORD nas Cidades, a partir das 9h. O evento leva música e prêmios para os moradores.



