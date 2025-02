Após três cirurgias, mulher recebe alta depois de ser baleada por delegado

Uma mulher de 45 anos recebeu alta após ser baleada pelo delegado da Polícia Civil do DF e seu chefe, Mikhail Rocha e Menezes. Oscelina Moura De Oliveira estava internada no Hospital de Base desde 16 de janeiro. Ela passou por três cirurgias durante sua internação e deixa a unidade com poucas sequelas.



A esposa do delegado, Andrea Rodrigues Machado e Menezes, e a chefe de enfermagem também foram atingidas. Por enquanto, ela ainda precisa usar uma bolsa de colostomia e tem dificuldades para caminhar sozinha. Para a equipe do hospital, o ideal nesse momento é que Oscelina faça a parte final de sua recuperação em casa, ao lado da família.



