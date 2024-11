Aprenda como conseguir uma vaga de emprego temporário; o mercado está aquecido

O mercado de trabalho do Distrito Federal está aquecido nesse fim de ano, o desemprego na capital recuou 15,4% no mês de setembro, atingindo menor índice em um ano. A taxa de desemprego total no DF declinou de 15,6% para 15,4%, entre agosto e setembro deste ano, e recuou em relação a setembro do ano passado, quando a taxa era de 16,5%. Aprenda como conseguir uma vaga de emprego temporário.