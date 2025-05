Aprovação de lei isenta doadoras de leite humano de taxas em concursos no DF

A Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou por unanimidade uma lei que isenta doadoras de leite humano da taxa de inscrição em concursos públicos. A sanção pelo governador Ibaneis Rocha é necessária para a implementação da norma.



O Banco de Leite local registrou uma média mensal abaixo das expectativas e busca aumentar a arrecadação para atender UTIs neonatais. As mães interessadas em doar podem se cadastrar online ou ligar para o Disque 160. O Banco oferece todo o suporte necessário, incluindo frascos esterilizados e instruções detalhadas para facilitar o processo de doação.



