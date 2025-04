Arquivo Público reúne documentos importantes que revelam segredos da construção de Brasília

Brasília, a capital do Brasil, foi inaugurada em 21 de abril de 1960 como um símbolo de progresso. Documentos inéditos do arquivo público revelam detalhes da sua construção, incluindo os diários da Comissão Exploradora do Planalto Central de 1892.



Um membro da comissão relatou pessoalmente suas experiências e dificuldades. Documentos mostram a primeira representação cartográfica da área, inicialmente prevista para ter 14.400 km². A Fazenda Bananal foi desapropriada para a construção, e em 1956 foi lançado o edital público definindo a logística da obra. A Estaca Zero desempenhou um papel essencial na definição da estrutura urbana de Brasília.



